2018-12-25T05:11:26+03:00
Общество

В Кургане школьники с 1 по 11 класс остаются дома

Занятия отменены из-за морозов
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Утром 25 декабря столбик термометра в Кургане опустился до -32 градусов.

МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным местного гидрометцентра морозы могут усилится до -40 градусов. Похолодание продлиться минимум до среды.

— Из-за низкой температурой воздуха 25 декабря 2018 года отменены занятия в школах с 1 по 11 класс 1-ой смены, — сообщается на сайте Управления по делам ГО и ЧС Кургана.

Об отмене занятий второй смены станет известно ближе к 10 часам утра.

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