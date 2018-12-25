В Кургане школьники с 1 по 11 класс остаются дома
Утром 25 декабря столбик термометра в Кургане опустился до -32 градусов.
МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным местного гидрометцентра морозы могут усилится до -40 градусов. Похолодание продлиться минимум до среды.
— Из-за низкой температурой воздуха 25 декабря 2018 года отменены занятия в школах с 1 по 11 класс 1-ой смены, — сообщается на сайте Управления по делам ГО и ЧС Кургана.
Об отмене занятий второй смены станет известно ближе к 10 часам утра.
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