В Магнитогорске отменены уроки для школьников младших классов
Ученики первой смены на занятия не идут
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Утром 25 декабря в отдельных районах города термометр показывает -25 градусов. Днем по данным местного гидрометцентра ожидается -22 градуса. охолодание продлится минимум до среды.
- Из-за погодных условий учащиеся с 1 по 4 класс остаются дома, - сообщается на сайте Управления образования Магнитогорска.
Речь идет пока только об отмене уроков в первой смене. Будет ли учится вторая смена, станет известно около полудня.