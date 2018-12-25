2018-12-25T05:43:19+03:00
Общество

В Магнитогорске отменены уроки для школьников младших классов

Ученики первой смены на занятия не идут
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Утром 25 декабря в отдельных районах города термометр показывает -25 градусов. Днем по данным местного гидрометцентра ожидается -22 градуса. охолодание продлится минимум до среды.

- Из-за погодных условий учащиеся с 1 по 4 класс остаются дома, - сообщается на сайте Управления образования Магнитогорска.

Речь идет пока только об отмене уроков в первой смене. Будет ли учится вторая смена, станет известно около полудня.

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