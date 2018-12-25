Житель Магнитогорска погиб, спасая из горящего дома ценные вещи и документы

СЕГОДНЯ 06:28 2018-12-25T06:28:28+03:00

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Трагедия произошла ночью 22 декабря. На улице Циолковского загорелся частный дом. В это время внутри находилась семья с двумя детьми. Родители быстро одели малышей и увели к соседям. После чего вернулись и попробовали сами потушить огонь.

Возгорание началось на втором этаже. Пока огонь не перекинулся на первый, 44-летний хозяин дома решил вынести документы и ценные вещи. Но из-за сильного задымления мужчина упал без сознания, едва вошел в помещение.

Тело погибшего из полыхающего здания вынесли пожарные. К их приезду дом площадью более 100 квадратных метров сгорел полностью, а вместе с ним баня и сарай.

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике. Сумма ущерба составила 22 млн рублей.

- Трагедии удалось бы избежать, если бы хозяева дома сразу вызвали пожарную охрану, а не пытались справится с пламенем самостоятельно, - рассказали в ФГКУ 2 ОФПС по Челябинской области.

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