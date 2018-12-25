Следственный комитет проверит больницу Копейска, где умер пятилетний мальчик

СЕГОДНЯ 07:10 2018-12-25T07:16:18+03:00

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В Следственные органы обратилась мама 5 -летнего Глеба Трегубова, который скончался 20 декабря в городской больнице №1 Копейска. Женщина считает, что врачи поставили ее сыну неверный диагноз. Мальчика лечили от кишечной инфекции, а умер он от менингита.

— По факту смерти ребенка в больнице начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников, — сообщает пресс-служба СУ СКР России по Челябинской области.

Следователям предстоит разобраться почему произошла трагедия, были ли допущены врачебные ошибки и халатные действия.Проведение проверки взято на личный контроль руководителем следственного управления Челябинской области.

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