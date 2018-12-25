На Южном Урале ручной медведь насмерть задрал хозяина и двух собак

СЕГОДНЯ 07:54 2018-12-25T08:01:43+03:00

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Чудовищное происшествие произошло вечером 24 декабря в Озерске. Медведь расправился со своим хозяином на территории хозяйственных построек на улице Промышленной.

От полученных травм 41-летний житель Озерска скончался на месте происшествия. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

- Мужчина взял его медвежонком. Принес с охоты пять лет назад. Держал в саду. Хотел пристроить в цирк или зоопарк. Но не взяли. Оставил себе на погибель, - пишут участники группы «Подслушано в Озерске».

Кроме хозяина разъяренный зверь убил двух собак. Известно, что медведя пристрелили на месте трагедии. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

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