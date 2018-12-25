На Южном Урале ручной медведь насмерть задрал хозяина и двух собак
Чудовищное происшествие произошло вечером 24 декабря в Озерске. Медведь расправился со своим хозяином на территории хозяйственных построек на улице Промышленной.
От полученных травм 41-летний житель Озерска скончался на месте происшествия. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.
- Мужчина взял его медвежонком. Принес с охоты пять лет назад. Держал в саду. Хотел пристроить в цирк или зоопарк. Но не взяли. Оставил себе на погибель, - пишут участники группы «Подслушано в Озерске».
Кроме хозяина разъяренный зверь убил двух собак. Известно, что медведя пристрелили на месте трагедии. Информацию о происшествии подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06