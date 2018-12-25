Жители Челябинской области получат тревожные СМС-сообщения

СЕГОДНЯ 09:36 2018-12-25T09:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирены воздушной тревоги завоют по всей области в среду 26 декабря в час дня. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Одновременно со звуковым сигналом «Внимание всем!» на мобильные телефоны южноуральцев будут отправлены тревожные смс-сообщения. Таким образом специалисты проверят комплексную систему экстренного оповещения. Тестирование позволит определить техническое состояние оборудования при подготовке к новогодним и рождественским праздникам.

МЧС просит жителей Челябинской области не пугаться и сохранять спокойствие. Предпринимать какие либо действия в связи с сигналом экстренного опвещения не следует. Тревога учебная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06