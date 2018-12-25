Жители Челябинской области получат тревожные СМС-сообщения
Сирены воздушной тревоги завоют по всей области в среду 26 декабря в час дня. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
Одновременно со звуковым сигналом «Внимание всем!» на мобильные телефоны южноуральцев будут отправлены тревожные смс-сообщения. Таким образом специалисты проверят комплексную систему экстренного оповещения. Тестирование позволит определить техническое состояние оборудования при подготовке к новогодним и рождественским праздникам.
МЧС просит жителей Челябинской области не пугаться и сохранять спокойствие. Предпринимать какие либо действия в связи с сигналом экстренного опвещения не следует. Тревога учебная.
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