2018-12-25T09:39:56+03:00
Общество

Жители Челябинской области получат тревожные СМС-сообщения

На Южном Урале решили проверить систему экстренного оповещения
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сирены воздушной тревоги завоют по всей области в среду 26 декабря в час дня. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Одновременно со звуковым сигналом «Внимание всем!» на мобильные телефоны южноуральцев будут отправлены тревожные смс-сообщения. Таким образом специалисты проверят комплексную систему экстренного оповещения. Тестирование позволит определить техническое состояние оборудования при подготовке к новогодним и рождественским праздникам.

МЧС просит жителей Челябинской области не пугаться и сохранять спокойствие. Предпринимать какие либо действия в связи с сигналом экстренного опвещения не следует. Тревога учебная.

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