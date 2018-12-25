Сговорились. Антимонопольная нашла виновных в челябинском мусорном коллапсе

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-25T10:37:53+03:00

Из-за сговора перевозчиков Челябинск на несколько недель превратился в помойку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Остро пережитый челябинцами мусорный коллапс стал поводом не только для возбуждения уголовных дел, но и разбирательств Управлением федеральной антимонопольной службой по Челябинской области.

В отношении 13 организаций возбуждены антимонопольные дела: перевозчики вступили в сговор и одновременно отказались вывозить твердые коммунальные отходы. По их вине несколько недель город утопал в отходах, а горожане испытывали настоящий стресс. Во дворах тогда появились крысы.

Претензии предъявлены МУП «Городской экологический центр», «Городской экологический центр+», «ЭкоСпецБаза», «ТрансЭко», «Уральская жемчужина», «Антей», «Эко-сервис», «Кондор», «НЭО», «ТоргТранс» и трем ИП. Рассмотрение по существу начнется состоится в январе.

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