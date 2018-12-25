Магнитогорцев развеселили куриные яйца с новогодним поздравлением

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-25T11:10:44+03:00

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Необычной способ поздравить горожан с наступающим новым годом придумали на магнитогорской птицефабрике. Помимо стандартной маркировки сотрудники нанесли на скорлупу надпись печатными буквами: «С 2019 годом!».

На днях новогодние яйца появились на прилавках местных магазинов. Покупатели уже успели их сфотографировать и выложить снимки в интернет. Судя по комментариям, такой поздравительный формат им понравился.

— Мелочь, а приятно!, — пишут под фото магнитогорцы.

Кстати, два года назад на Южном Урале уже обсуждали громкую историю, связанную с оригинальной надписью на куриных яйцах. Тогда директор челябинской птицефабрики разместил на огромной партии яиц объявление о продаже своего автомобиля. На каждрм курином яйце была напечатана марка и номер машины со словами «Продам пежо».

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