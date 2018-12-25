Борис Дубровский обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с личной просьбой
Челябинская область — пилотная площадка апробации нового закона по квотам на выбросы промпредприятий. Квоты — это лимит, который предполагает сводные расчеты загрязнения воздуха для отдельных населенных пунктов.
Закон определит промпредприятиям квоты на выбросы не индивидуально каждому, а с учетом всей промзоны, транспортной составляющей и близости к жилью. Эксперты полагают, что квотирование сделает воздух чище на 20%.
На заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам губернатор Борис Дубровский обратился с личной просьбой к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву ускорить принятие закона.
— Понятно, что для Челябинской области улучшение экологической обстановки имеет первостепенное значение. Для нас важна мотивация крупного бизнеса на эту работу. Очень важно иметь закон о квотировании, который должен появиться у нас по решению Президента еще по итогам Госсовета 2016 г.
Медведев спросил у министра экологии Кобылкина: «Что с этим законом происходит сейчас?». «Закон подготовили, он вносится в Госдуму. Я думаю, уже в первом квартале мы какой-то результат получим. Мы уже его сузили до Челябинской области», — ответил министр. «Тогда ждем этот законопроект», — сказал Медведев.
Борис Дубровский уверен: закон о переходе на систему квотирования выбросов — это шаг к кардинальному улучшению атмосферного воздуха в Челябинске. И эта цель достижима
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