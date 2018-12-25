Будь внимателен! В новогодние дни автовокзалы Челябинска меняют расписание
Путешествия в последние дни уходящего года — это не только романтика, но и повышенная бдительность. И не только за чемоданом и кошельком — за расписанием движения!
В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обращают внимание на 70 дополнительных рейсов с автовокзалов Челябинска с 29 по 31 декабря.
Например, 29 декабря «плюс» 30 рейсов: в Миасс, Шадринск, Чесму, Бреды, Снежинск, Костанай, Южноуральск, Трехгорный, Лисаковск.
30 декабря — «плюс» 28 автобусов: в Магнитогорск, Миасс, Казань, Пермь, Тюмень, Лисаковск, Чесму, Варну, Ашу.
31 декабря — «плюс» 9 дополнительных рейсов в Рубный, Карталы, Екатеринбург, Усть-Катав, Катав-Ивановск и Сатку.
Но 31 декабря отменены 30 рейсов: в Пермь, Уфу, Костанай, Екатеринбург, Курган, Казань, Магнитогорск, Златоуст, Лисаковск, Карталы, Кыштым, Сатку.
1 января: отменяются более 100 рейсов.
Вся информация на сайте автовокзалов Челябинска. Оперативную информацию о расписании движения ЗДЕСЬ.
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