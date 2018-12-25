2018-12-25T15:06:58+03:00
Общество

В шести школах Челябинска объявлен карантин

Ребятня нахватала вирусов и болеет
Лидия ПЕСКОВА
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Вместо каникул заболевших ребят ждет больничная койка.Вместо каникул заболевших ребят ждет больничная койка.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Школы Челябинска закрывают классы на карантин из-за высокой заболеваемостью ОРВИ, передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

До того, как по городу отменили занятия из-за морозов, на карантин по причине ОРВИ ушли восемь классов в шести челябинских школах: №14, 22, 26, 42, 76 и 131. Карантин должен остановить заражение ребятишек от сверстников.

Между тем, областной Роспотребнадзор обнародовал причину массового отравления школьников в десятой школе Челябинска. На той неделе ученики музыкальной гимназии стали жертвой кишечной инфекции. Установлено, что ее вызвал норовирус. Его нашли в анализах детей и сотрудников пищеблока.

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