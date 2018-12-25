В онкодиспансере Челябинска отремонтируют операционную и реанимацию
Около года, за бюджетные деньги региона, продлится реконструкция оперблока и реанимации Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Помещения расположены на 7 этаже онкоцентра Капитальный ремонт начнется уже в январе. План работ уже расписан, оборудование закупается. Оборудование поставит Миасский завод медицинского оборудования.
НА время реконструкции весть объем операций будет выполняться в старом корпусе.
— В современных универсальных операциях мы сможем работать по уже освоенным методикам и работать новыми методами. Я говорю о лазерных и эндоскопических технологиях, которые мы планируем внедрять для лечения онкобольных, — пояснил главный онколог Минздрава Челябинской области, главврач окоцентра, академик РАН Андрей Важенин.
После реконструкции современная медицинская техника и аппаратура слежения обеспечат абсолютно новый уровень в выхаживании пациентов. Для врачей и операционных сестер создадут комфортные условия труда.
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