2018-12-25T17:36:22+03:00
Общество

В онкодиспансере Челябинска отремонтируют операционную и реанимацию

Цена вопроса — 150 миллионов рублей
Ольга АНТОНОВА
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Сегодня Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины - это современный медицинский комплекс. В ноябре 2017 года здесь открылась поликлиника. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.Сегодня Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины - это современный медицинский комплекс. В ноябре 2017 года здесь открылась поликлиника. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Около года, за бюджетные деньги региона, продлится реконструкция оперблока и реанимации Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины. Помещения расположены на 7 этаже онкоцентра Капитальный ремонт начнется уже в январе. План работ уже расписан, оборудование закупается. Оборудование поставит Миасский завод медицинского оборудования.

НА время реконструкции весть объем операций будет выполняться в старом корпусе.

— В современных универсальных операциях мы сможем работать по уже освоенным методикам и работать новыми методами. Я говорю о лазерных и эндоскопических технологиях, которые мы планируем внедрять для лечения онкобольных, — пояснил главный онколог Минздрава Челябинской области, главврач окоцентра, академик РАН Андрей Важенин.

После реконструкции современная медицинская техника и аппаратура слежения обеспечат абсолютно новый уровень в выхаживании пациентов. Для врачей и операционных сестер создадут комфортные условия труда.

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