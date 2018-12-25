Дышите не глубже: в Челябинске продлен режим «черного неба»

СЕГОДНЯ 18:07 2018-12-25T18:07:24+03:00

Слабый ветер и инверсии держат ядовитые выбросы в приземном слое атмосферы

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Чреда дымных дней в Челябинске началась 1 декабря. С той поря в город объявляют неблагоприятные условия то первой, то второй степени опасности. Самая тяжелая, напомним, — третья.

И вот очередной «привет»: по сообщению Челябинского Гидрометцентра НМУ 1 степени опасности, объявленные в Челябинске 20 декабря, продлены до 19.00 среды, 26 декабря.

В период режима «черного неба» нужно минимизировать время нахождения на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Сигнализировать на смог нужно в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по тел 8−800−100−26−73, в Управление Росприроднадзора по Челябинской области по тел (351) 237−81−83.

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