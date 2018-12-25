2018-12-25T18:07:24+03:00
Общество

Дышите не глубже: в Челябинске продлен режим «черного неба»

Слабый ветер и инверсии держат ядовитые выбросы в приземном слое атмосферы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Дым!Дым!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Чреда дымных дней в Челябинске началась 1 декабря. С той поря в город объявляют неблагоприятные условия то первой, то второй степени опасности. Самая тяжелая, напомним, — третья.

И вот очередной «привет»: по сообщению Челябинского Гидрометцентра НМУ 1 степени опасности, объявленные в Челябинске 20 декабря, продлены до 19.00 среды, 26 декабря.

В период режима «черного неба» нужно минимизировать время нахождения на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Сигнализировать на смог нужно в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по тел 8−800−100−26−73, в Управление Росприроднадзора по Челябинской области по тел (351) 237−81−83.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный парк Челябинска приглашает на дискотеку на коньках
В онкодиспансере Челябинска отремонтируют операционную и реанимацию
В шести школах Челябинска объявлен карантин
Будь внимателен! В новогодние дни автовокзалы Челябинска меняют расписание
Борис Дубровский обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с личной просьбой
Магнитогорцев развеселили куриные яйца с новогодним поздравлением
Сговорились. Антимонопольная нашла виновных в челябинском мусорном коллапсе
Синоптики рассказали, когда в Челябинске потеплеет
Жители Челябинской области получат тревожные СМС-сообщения
Челябинским школьникам отменили занятия
На Южном Урале ручной медведь насмерть задрал хозяина и двух собак
Следственный комитет проверит больницу Копейска, где умер пятилетний мальчик
Житель Магнитогорска погиб, спасая из горящего дома ценные вещи и документы
В Магнитогорске отменены уроки для школьников младших классов
В Кургане школьники с 1 по 11 класс остаются дома
Жителей Кургана удивил «святой балкон»