2018-12-25T19:53:00+03:00
Общество

Главный парк Челябинска приглашает на дискотеку на коньках

Накануне Рождества, 6 января, одевайтесь потеплее, чтобы танцевать под соснами
Ольга АНТОНОВА
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Танцуют все!Танцуют все!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Три с половиной часа катания под любимые мелодии и ритмы в лучах цветных прожекторов — челябинцы уже успел полюбить эти вечеринки в ЦПКиО им. Гагарина. Вот и в грядущие каникулы, 6 января, в 18.00, на катке парка начнется рождественская дискотека.

Музыка будет на любой вкус: хиты уходящего года, блок «Рождественская классика», «Хиты нулевых», «Кинотема», «Лучшие песни о главном».

Кстати, каток в парке работает со 2 по 8 января, с 10.00 до 22.00.

Цена: со своими коньками, без ограничения по времени: взрослый — 90 руб, детский (до 7 лет) — 50 руб.

Есть прокат коньков: взрослый (1 час) — 100 руб, детский (1 час) — 50 руб.

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