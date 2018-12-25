Главный парк Челябинска приглашает на дискотеку на коньках

СЕГОДНЯ 19:53 2018-12-25T19:53:00+03:00

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Три с половиной часа катания под любимые мелодии и ритмы в лучах цветных прожекторов — челябинцы уже успел полюбить эти вечеринки в ЦПКиО им. Гагарина. Вот и в грядущие каникулы, 6 января, в 18.00, на катке парка начнется рождественская дискотека.

Музыка будет на любой вкус: хиты уходящего года, блок «Рождественская классика», «Хиты нулевых», «Кинотема», «Лучшие песни о главном».

Кстати, каток в парке работает со 2 по 8 января, с 10.00 до 22.00.

Цена: со своими коньками, без ограничения по времени: взрослый — 90 руб, детский (до 7 лет) — 50 руб.

Есть прокат коньков: взрослый (1 час) — 100 руб, детский (1 час) — 50 руб.

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