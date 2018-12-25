2018-12-25T20:25:30+03:00
Происшествия

С чистой совестью: экс-мэра Миасса выпустили из СИЗО

Геннадий Васьков заключил досудебное соглашение со следствием
Ольга АНТОНОВА
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Васьков провел в СИЗО больше шести месяцев. Фото: Наиль ФаттаховВаськов провел в СИЗО больше шести месяцев. Фото: Наиль Фаттахов
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С рабочего места, из здания администрации Миасса, Геннадия Васькова в наручниках увезли в Следственный Комитет 15 мая.

— По версии следствия, в прошлом году глава Миасса дал указание о покупке помещения для детского сада по завышенной цене. Преступление выявили сотрудники ФСБ, они же ведут оперативное сопровождение по делу, — рассказали тогда корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Васьков — фигурант уголовного дела. Его подозревают в попытке получить мзду с покупки здания для детского садика за 24 млн рублей. Фактическая стоимость здания — 10,5 млн руб. Васькову вменяется превышение должностных полномочий и покушение на получение взятки в особо крупном размере.

В СИЗО экс-мэр Миасса провел больше шести месяцев и вышел на свободу, заключив досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщили в пресс-службе суда Тракторозаводского района Челябинска.

Фигуранты громкого дела — депутат Городского собрания Николай Рындин, чиновница — начальник отдела дошкольного образования администрации Миасса Татьяна Биева, предприниматель — оценщик Сергей Богатырев.

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