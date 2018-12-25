На главной городской Елке поздравили самых умных школьников Челябинска

25 Дек. 22:33 2018-12-25T22:34:08+03:00

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У 10-летней Алины за год и даже за триместр ни разу не выходило оценки ниже пятерки. А еще она много раз брала призовые места в различных олимпиадах и творческих конкурсах. Занимается в художественной школе и в английской группе со старшими ребятами. За высокие результате в учебе ее пригласили на Елку Главы города. Всего 25 декабря во Дворец пионеров собрались 350 самых умных выпускников начальной школы.

Четвероклассники — с одной стороны, еще совсем дети. Пишут письма Деду Морозу, с удовольствием водят хоровод вокруг елочки. А с другой стороны, эти ребята уже успели продемонстрировать свои способности.

Школьников поздравил исполняющий обязанности Главы южноуральской столицы Владимир Елистратов и председатель Комитета по делам образования Челябинска Светлана Портье.

Каждый ребенок вышел на сцену и получил увесистый чемоданчик с подарком. Внутри — традиционные для Нового Года сладости и «Энциклопедия школьника». А После официальной части ребят ждал красивый новогодний спектакль от Дворца пионеров.

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