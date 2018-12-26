2018-12-26T04:14:42+03:00
Общество

Из-за холодов в Челябинске отменили уроки с 1 по 9 классы

26 декабря не пойдут в школу учащиеся первой смены
Андрей АБРАМОВ
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26 декабря в Челябинске отменили уроки. Фото: Олег УКЛАДОВ26 декабря в Челябинске отменили уроки. Фото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за низкой температуры воздуха в среду, 26 декабря в Челябинске отменили уроки с 1 по 9 классы. Отмена занятий в школах Челябинска касается учащихся первой смены. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Утром 26 декабря в Челябинске практические безветренная погода. Столбики термометров показывают -28 градусов.

Информация об отмене занятий во вторую смену появится позже. Известно, что днем воздух прогреется до -23 градусов.

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