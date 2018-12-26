В Кургане из-за холодов отменили занятия в школах 26 декабря
Информация об отмене занятий второй смены в школах Кургане будет ближе к 10.00
Отмена занятий в школах Кургана 26 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Утром 26 декабря в Кургане синоптики зафиксировали понижение температуры воздуха до -34 градусов. Из-за мороза отменены занятия в городских школах в первую смену. Не учатся с 1 по 11 класс. Об отмене занятий сообщила администрация Кургана.
Информацию об отмене уроков в школах Кургана 26 декабря или наоборот учебе второй смены должны сообщить в 10.00. Известно, что днем потеплеет до -26 градусов.
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