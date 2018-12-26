В Челябинской области Дед Мороз ездит за рулем маршрутки

СЕГОДНЯ 04:31 2018-12-26T04:31:29+03:00

Люди на остановках высматривают его машину

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Похоже, в Челябинской области Дедушка Мороз пересел с саней в ПАЗик...

— Чудо есть, копейчане! Дедушка Мороз сегодня в маршрутке 478 возил! — написал неизвестный автор в группе «Подслушано Копейск».

Зовут водителя Александр. Он каждый год перед праздником надевает красный тулуп, чтоб поднять настроение пассажирам. В салоне включает не шансон, а новогоднюю музыку. Подписчики группы пишут, что специально ждут на остановке именно эту машину. Прокатиться в ней — настоящее удовольствие.

— Ему бы еще машину новую подогнали, а то Дед Мороз в сарае едет, как-то не солидно. А так молодец водитель, с позитивом человек! — прокомментировала жительница Копейска Валентина Гроссман.

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