В Челябинске домашний пес провалился в открытый колодец с кипятком

СЕГОДНЯ 05:00 2018-12-26T05:00:26+03:00

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Во вторник 25 декабря вечером жительница Челябинска, как обычно, выгуливала своего пса. Он резвился с другой собакой. Хорошо, что все это время поводок был в руке хозяйки. Неожиданно питомец упал в открытый колодец и повис.

— Не заметил открытого люка, так как колодец был засыпан снегом и ветками. Я сама сначала не поняла, куда мой пес пропал. А когда увидела, у меня случилась паника. Я стала тянуть за поводок. Подняла беднягу из колодца, и домой бегом. Если бы не поводок, я бы не знала, что делать. Еле вытащила… Пес поранил лапу, которая кровила часа полтора, и получил ожоги. Мы сразу поехали к ветерианру, — написала Дарья Миронова в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

Инцидент случился в Челябинске рядом с домом по ул. 50 лет ВЛКСМ, 17, за детским садом. Подписчики группы в комментариях советуют хозяйке пострадавшей собаки обратиться в полицию, чтобы наказать ответственных за открытые колодцы.

— У нас уже по третьему кругу люки снимают. Куда только не обращались! Как-будто нет управы на этих похитителей крышек... — прокомментировала Екатерина Ламыкина.

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