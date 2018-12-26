Страшную лобовую аварию засняли в Парковом

СЕГОДНЯ 05:06 2018-12-26T05:06:42+03:00

Авария в Парковом на Краснопольском проспекте. Фото: Сергей Вихрев, Анна Беляева, Татьяна Кириченко

Горожане сообщают о резком увеличении числа ДТП в последние дни

Изменить размер текста: A A

Вечером 25 декабря в начале Краснопольского проспекта в Челябинске столкнулись два авто. Жители Паркового выкладывают в соцсети кадры жуткой аварии. Niva влетела лоб в лоб с Hyundai.

От удара внедорожник залетел на обочину и помял забор стоянки. Очевидцы говорят, что за рулем был парень лет 20.

— Жив. Своими ногами дошел до скорой с перевязанной головой увезли.

— В иномарке была семья с детьми. Тоже потребовалась помощь врачей, — пишут очевидцы.

После столкновения Niva задымилась. Поэтому подоспевшая машина пожарных пришлась кстати. В комментариях люди обсуждают резко возросшее количество аварий, после прошедшего снегопада. Винят дорожников и некачественную резину.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06