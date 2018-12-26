Страшную лобовую аварию засняли в Парковом
Вечером 25 декабря в начале Краснопольского проспекта в Челябинске столкнулись два авто. Жители Паркового выкладывают в соцсети кадры жуткой аварии. Niva влетела лоб в лоб с Hyundai.
От удара внедорожник залетел на обочину и помял забор стоянки. Очевидцы говорят, что за рулем был парень лет 20.
— Жив. Своими ногами дошел до скорой с перевязанной головой увезли.
— В иномарке была семья с детьми. Тоже потребовалась помощь врачей, — пишут очевидцы.
После столкновения Niva задымилась. Поэтому подоспевшая машина пожарных пришлась кстати. В комментариях люди обсуждают резко возросшее количество аварий, после прошедшего снегопада. Винят дорожников и некачественную резину.
Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД Челябинска.
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