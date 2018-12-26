2018-12-26T05:06:42+03:00
Происшествия

Страшную лобовую аварию засняли в Парковом

Горожане сообщают о резком увеличении числа ДТП в последние дни
Андрей АБРАМОВ
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Авария в Парковом на Краснопольском проспекте. Фото: Сергей Вихрев, Анна Беляева, Татьяна КириченкоАвария в Парковом на Краснопольском проспекте. Фото: Сергей Вихрев, Анна Беляева, Татьяна Кириченко
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Вечером 25 декабря в начале Краснопольского проспекта в Челябинске столкнулись два авто. Жители Паркового выкладывают в соцсети кадры жуткой аварии. Niva влетела лоб в лоб с Hyundai.

От удара внедорожник залетел на обочину и помял забор стоянки. Очевидцы говорят, что за рулем был парень лет 20.

— Жив. Своими ногами дошел до скорой с перевязанной головой увезли.

— В иномарке была семья с детьми. Тоже потребовалась помощь врачей, — пишут очевидцы.

После столкновения Niva задымилась. Поэтому подоспевшая машина пожарных пришлась кстати. В комментариях люди обсуждают резко возросшее количество аварий, после прошедшего снегопада. Винят дорожников и некачественную резину.

Обстоятельства аварии устанавливает ГИБДД Челябинска.

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