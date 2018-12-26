Из-за морозов в Челябинской области загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 05:14 2018-12-26T05:14:15+03:00

ЧП случилось во время запуска двигателя

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В городе Копейске Челябинской области 25 декабря загорелась машина. Случилось это во дворе дома по ул. Кирова, 18Б. По словам очевидцев, пожарные приехали за 10 минут. Пострадавших нет.

Точная причина возгорания автомобиля пока не установлена. Очевидцы склоняются к мнению, что ЧП произошло из-за автозапуска — случился перегрев.

— Вот поэтому я против этих всяких подогревов. Толку от них?! Подумаешь, выйти 10 раз за зиму машину прогреть, — прокомментировал Михаил Кириллов.

— Скорее всего, хозяин попытался двигатель запустить, а стартер залип. Не мудрено в такой-то мороз! — написал Никита Медлведев.

— Это все мороз, товарищи! И некачественная проводка, — подхватил Денис Каров.

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