В Челябинске из-за сильных морозов глючат светофоры

СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-26T05:23:25+03:00

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В группе «Подслушано ЧМЗ» в VK жительница Челябинска предупредила горожан об опасности на дорогах.

— Будьте внимательны! И водители и пешеходы! Светофор глючит, видимо, из-за мороза, — написала женщина и в доказательство выложила видеозапись.

Она сняла на мобильный телефон один из перекрестков в Металлургическом районе. Пешеходы ждут своего сигнала, чтобы перейти дорогу, но зеленый так и не загорается. Людям приходится перебегать проезжую часть на красный свет. Подписчики группы сообщили, что это не единичный случай.

— На улице Труда такая же ерунда со сфетофорами происходит! — прокомментировал Сергей Леонтьев.

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