В Челябинске из-за сильных морозов глючат светофоры
В группе «Подслушано ЧМЗ» в VK жительница Челябинска предупредила горожан об опасности на дорогах.
— Будьте внимательны! И водители и пешеходы! Светофор глючит, видимо, из-за мороза, — написала женщина и в доказательство выложила видеозапись.
Она сняла на мобильный телефон один из перекрестков в Металлургическом районе. Пешеходы ждут своего сигнала, чтобы перейти дорогу, но зеленый так и не загорается. Людям приходится перебегать проезжую часть на красный свет. Подписчики группы сообщили, что это не единичный случай.
— На улице Труда такая же ерунда со сфетофорами происходит! — прокомментировал Сергей Леонтьев.
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