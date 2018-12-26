2018-12-26T06:00:00+03:00
Происшествия

В ночном пожаре в центре Челябинска пострадал ребенок

Горела квартира в многоэтажке
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Пожар на Крупской, 44 в Челябинске. Фото: Артем КИЛЬКИНПожар на Крупской, 44 в Челябинске. Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Квартира загорелась в ночь на 26 декабря в доме на Крупской, 44 в Челябинске. Это девятиэтажка в районе слияния Блюхера и Свердловского проспекта.

— Из окна балкона седьмого этажа вырывалось пламя. Очевидно, там был очаг возгорания. Бегали звонили по квартирам, чтобы люди эвакуировались. Говорят, огонь дошел чуть ли не до последнего этажа, — рассказали очевидцы газете «Комсомольская правда» — Челябинск.

На место выезжали несколько пожарных расчетов. Для тушения использовали автолестницу. Машина скорой увезла одного ребенка в больницу. Обстоятельства пожара установит спецкомиссия.

Отметим, что это далеко не первый случай серьезного пожара в квартирах за последние пару дней.Например, горела квартира на Молодогвардейцев, 48 и проспекте Ленина, 11. Ситуация осложняется сильным морозом на улице.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Пожар на Крупской, 44.Алексей МИКУШИН

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске из-за сильных морозов глючат светофоры
Из-за морозов в Челябинской области загорелся автомобиль
Страшную лобовую аварию засняли в Парковом
В Челябинске домашний пес провалился в открытый колодец с кипятком
В Челябинской области Дед Мороз ездит за рулем маршрутки
Чиновники объявили отмену занятий в школах Магнитогорска 26 декабря
В Кургане из-за холодов отменили занятия в школах 26 декабря
Из-за холодов в Челябинске отменили уроки с 1 по 9 классы
На главной городской Елке поздравили самых умных школьников Челябинска
С чистой совестью: экс-мэра Миасса выпустили из СИЗО
Главный парк Челябинска приглашает на дискотеку на коньках
Дышите не глубже: в Челябинске продлен режим «черного неба»
В онкодиспансере Челябинска отремонтируют операционную и реанимацию
В шести школах Челябинска объявлен карантин
Будь внимателен! В новогодние дни автовокзалы Челябинска меняют расписание
Борис Дубровский обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с личной просьбой
Магнитогорцев развеселили куриные яйца с новогодним поздравлением
Сговорились. Антимонопольная нашла виновных в челябинском мусорном коллапсе
Синоптики рассказали, когда в Челябинске потеплеет
Жители Челябинской области получат тревожные СМС-сообщения
Челябинским школьникам отменили занятия
На Южном Урале ручной медведь насмерть задрал хозяина и двух собак
Следственный комитет проверит больницу Копейска, где умер пятилетний мальчик
Житель Магнитогорска погиб, спасая из горящего дома ценные вещи и документы
В Магнитогорске отменены уроки для школьников младших классов
В Кургане школьники с 1 по 11 класс остаются дома
Жителей Кургана удивил «святой балкон»