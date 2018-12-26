В ночном пожаре в центре Челябинска пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-26T06:00:00+03:00

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Квартира загорелась в ночь на 26 декабря в доме на Крупской, 44 в Челябинске. Это девятиэтажка в районе слияния Блюхера и Свердловского проспекта.

— Из окна балкона седьмого этажа вырывалось пламя. Очевидно, там был очаг возгорания. Бегали звонили по квартирам, чтобы люди эвакуировались. Говорят, огонь дошел чуть ли не до последнего этажа, — рассказали очевидцы газете «Комсомольская правда» — Челябинск.

На место выезжали несколько пожарных расчетов. Для тушения использовали автолестницу. Машина скорой увезла одного ребенка в больницу. Обстоятельства пожара установит спецкомиссия.

Отметим, что это далеко не первый случай серьезного пожара в квартирах за последние пару дней.Например, горела квартира на Молодогвардейцев, 48 и проспекте Ленина, 11. Ситуация осложняется сильным морозом на улице.

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