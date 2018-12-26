Коммунальщики заблокировали снегом остановку в Челябинске
Давно известна печальная правда: Челябинск стал городом для автовладельцев, но не для пешеходов. Очередной снимок, который обсуждают в соцсетях, живое тому подтверждение. На остановке у бывшего кинотеатра «Аврора» в сторону КБС вырос снежный бархан.
— Почистили обочину от скопившегося снега и скидали все на остановку. К общественному транспорту не подойти! Хороший подарок от дорожников, — рассказала автора снимка Наталья Дощицына.
Отметим, что дороги в Челябинске убирает «Южуралмост». Пожаловаться на уборку можно диспетчеру подрядчика по телефону (351) 200-65-35. Обычно, проблемы решают оперативно.
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