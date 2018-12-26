Коммунальщики заблокировали снегом остановку в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:00 2018-12-26T08:01:48+03:00

Люди жалуются, что невозможно сесть в транспорт

Изменить размер текста: A A

Давно известна печальная правда: Челябинск стал городом для автовладельцев, но не для пешеходов. Очередной снимок, который обсуждают в соцсетях, живое тому подтверждение. На остановке у бывшего кинотеатра «Аврора» в сторону КБС вырос снежный бархан.

— Почистили обочину от скопившегося снега и скидали все на остановку. К общественному транспорту не подойти! Хороший подарок от дорожников, — рассказала автора снимка Наталья Дощицына.

Отметим, что дороги в Челябинске убирает «Южуралмост». Пожаловаться на уборку можно диспетчеру подрядчика по телефону (351) 200-65-35. Обычно, проблемы решают оперативно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06