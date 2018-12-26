Занятия во вторую смену в Челябинске отменили частично
26 декабря 2018 в Челябинске отменены занятия в школах во вторую смену. Не учатся с 1 по 7 классы включительно. Причиной тому низкая температура воздуха.
Учащимся первой смены повезло немногим больше. Из-за утреннего мороза отменили занятия с 1 по 9 классы. В многих гордах области детей также оставили дома. Впрочем, с завтрашнего дня мееторологи предсказывают потепление до -20, так что вряд ли отмены повторяться в этом году
НА ЗАМЕТКУ
При каких температурах отменяют занятия
1-4 класс:
— 25 при ветре 1-4 м/с;
— 25-27 без ветра.
1-7 класс:
— 25 при ветре 5 м/с и больше;
— 26-27 при ветре 1-4 м/с;
— 28-29 без ветра;
1-9 класс:
— 26-27 при ветре 5 м/с и больше;
— 28-29 без ветра;
1-11 класс:
— 28-29 при ветре 5 м/с и больше;
— 30 при ветре 1-4 м/с;
— от 31 без ветра.