Занятия во вторую смену в Челябинске отменили частично

СЕГОДНЯ 08:44 2018-12-26T08:44:39+03:00

В Челябинске отменили уроки во вторую смену 26 декабря. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не учатся с 1 по 7 классы

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26 декабря 2018 в Челябинске отменены занятия в школах во вторую смену. Не учатся с 1 по 7 классы включительно. Причиной тому низкая температура воздуха.

Учащимся первой смены повезло немногим больше. Из-за утреннего мороза отменили занятия с 1 по 9 классы. В многих гордах области детей также оставили дома. Впрочем, с завтрашнего дня мееторологи предсказывают потепление до -20, так что вряд ли отмены повторяться в этом году

НА ЗАМЕТКУ

При каких температурах отменяют занятия

1-4 класс:

— 25 при ветре 1-4 м/с;

— 25-27 без ветра.

1-7 класс:

— 25 при ветре 5 м/с и больше;

— 26-27 при ветре 1-4 м/с;

— 28-29 без ветра;

1-9 класс:

— 26-27 при ветре 5 м/с и больше;

— 28-29 без ветра;

1-11 класс:

— 28-29 при ветре 5 м/с и больше;

— 30 при ветре 1-4 м/с;

— от 31 без ветра.