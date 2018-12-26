В Зауралье из-за матери ребенок погиб под поездом

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-26T11:34:37+03:00

Пьяная родительница была занята ссорой и не уследила за непоседой

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В Курганской области следователи СУ СКР на транспорте закончили расследование уголовного дела по факту смерти ребенка под поездом. В трагедии виновна мать пятилетнего мальчика и ее сожитель.

Ребенок погиб в сентябре, на перегоне Катайск — Далматово ЮУЖД. Взрослые и ребенок шли по технологической дороге вблизи железнодорожного полотна.

Мать и ее сожитель были пьяны, вспыхнула ссора. Увлеченно ругаясь, они не заметили, что мальчик забрался по насыпи на полотно железной дороги. Где его и сбил грузовой поезд, не сумевший затормозить. Как сообщает портал oblast45.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, от множественных травм мальчик погиб на месте.

Мать скончавшегося мальчика и ее сожитель стали фигурантами уголовного дела по двум статьям: оставление в опасности и причинение смерти по неосторожности. Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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