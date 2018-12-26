2018-12-26T13:11:14+03:00
Общество

С 1 января в Челябинской области вырастут тарифы на коммуналку

Но грядет еще и летнее повышение
Ольга АНТОНОВА
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В следующем году тарифы на коммуналку повысятся дважды. Фото: Тимур ХАНОВ.В следующем году тарифы на коммуналку повысятся дважды. Фото: Тимур ХАНОВ.
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Рост коммунальных платежей пройдет в два этапа — с 1 января и с 1 июля. В январе тарифы вырастут из-за повышения ставки НДС, на 1,7%

С 1 июля коммуналка подорожает еще раз, на 2%. Итого — 3,7%.

Вырастут все коммунальные тарифы — газ, отопление, вода, электричество.

— Грядущий рост коммунальных платежей в регионе — один из самых низких за последние годы, — заявила 26 декабря министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.

На Южном Урале июльский рост платежей граждан ограничен двумя процентами. Поэтому льготный тариф на тепло будет дотироваться из бюджета. Для компенсации выпадающих доходов энергетиков и адресных субсидий жителям в бюджете Челябинской области-2019 предусмотрено 3 млрд. руб.

За назначением субсидии нужно обращаться в районное управление социальной защиты.

Напомним, с 1 января в Челябинске вводится новый тариф — за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Для жителей многоквартирных домов тариф составит 67 руб 59 коп с человека. Для жителей индивидуальных домов — 52 руб 18 коп с человека.

Если в жилище никто не зарегистрирован, плата будет начисляться по количеству собственников.

Напомним, пока мы платим за вывоз ТКО из расчета 1 руб 87 коп за квадратный метр площади жилья.

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