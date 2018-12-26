С 1 января в Челябинской области вырастут тарифы на коммуналку
Рост коммунальных платежей пройдет в два этапа — с 1 января и с 1 июля. В январе тарифы вырастут из-за повышения ставки НДС, на 1,7%
С 1 июля коммуналка подорожает еще раз, на 2%. Итого — 3,7%.
Вырастут все коммунальные тарифы — газ, отопление, вода, электричество.
— Грядущий рост коммунальных платежей в регионе — один из самых низких за последние годы, — заявила 26 декабря министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц.
На Южном Урале июльский рост платежей граждан ограничен двумя процентами. Поэтому льготный тариф на тепло будет дотироваться из бюджета. Для компенсации выпадающих доходов энергетиков и адресных субсидий жителям в бюджете Челябинской области-2019 предусмотрено 3 млрд. руб.
За назначением субсидии нужно обращаться в районное управление социальной защиты.
Напомним, с 1 января в Челябинске вводится новый тариф — за обращение с твердыми коммунальными отходами.
Для жителей многоквартирных домов тариф составит 67 руб 59 коп с человека. Для жителей индивидуальных домов — 52 руб 18 коп с человека.
Если в жилище никто не зарегистрирован, плата будет начисляться по количеству собственников.
Напомним, пока мы платим за вывоз ТКО из расчета 1 руб 87 коп за квадратный метр площади жилья.
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