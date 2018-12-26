2018-12-26T13:16:19+03:00
Происшествия

Из-за сумки с тряпьем эвакуировали посетителей ТЦ в Магнитогорске

В торговый комплекс прибыли все экстренные службы города
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Подозрительная сумка вызвала переполох в торговом центре «Радуга вкуса». Инцидент произошел днем 25 декабря.

Бесхозную вещь обнаружил один из посетителей. Он сообщил о ней охранникам и сам вызвал полицию. К месту происшествия прибыли все экстренные службы города. Сотрудников и посетителей центра эвакуировали, а здание оцепили. Однако, тревога оказалась ложной. В сумке вместо бомбы обнаружили старые вещи и тряпки.

— Мы провели все необходимые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности в данном торговом центре, — говорит сотрудник пресс-службы УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина. — Угрозы жизни и здоровью граждан не обнаружили.

По словам Марии Морщакиной, хозяина сумки найти не удалось.

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