Поехали! В каникулы «горнолыжная» электричка Челябинск — «Солнечная долина» будет ходить каждый день

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-26T13:34:02+03:00

Всего 1 час 50 минут, и вы на свежем воздухе

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С 3 по 8 января мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина» переходит в ежедневный режим.

Электричка Челябинск — Миасс отправляется в 8.35 (время местное), прибывает в Миасс в 09.50.

Отправление автобуса от станции Миасс — в 10.10, прибытие на курорт — в 10.35.

Из «Солнечной долины» в Челябинск автобус отправляется в 16.20. Поезд из Миасса прибывает в Челябинск в 18.32.

Кстати, билеты на поезд и автобус и ски-пасс (безлимит на 6 часов) продаются пакетом в кассах пригородного вокзала. Внимание! Продажа открывается за 10 суток до поездки.

Цена полного пакета (билеты в обе стороны, ски-пасс на 6 часов): от 600 до 1400 руб.

Нет желания кататься со склона, можно купить билеты на поезд и автобус без ски-пасса. Цена комплекта (в обе стороны): от 260 до 620 руб.

Вместе с билетом в эти комплекты вложен купон со скидкой в 25% на тюбинг, посещение хаски- и конного центра, мини-зоопарка и катка.

Билеты только на поезд № 7001 Челябинск — Миасс или № 7002 Миасс — Челябинск начинают продаваться не раньше, чем за час до отправления поезда при наличии свободных мест. Цена — 240 руб в одну сторону. Действуют все льготы.

Кстати, прошлой зимой мультимодальный маршрут оценили более 10 тыс. человек.

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