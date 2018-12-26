В Челябинской области газовщики вынесли из горящего дома старика в инвалидной коляске
Сотрудники газовой службы спасли от смерти пожилую чету, которая могла погибнуть по время пожара в Коркино, сообщает пресс-служба компании «Газпром газораспределение Челябинск».
Утром бригада газовщиков возвращалась с аварийного вызова. На улице Репина в поселке Роза они заметили горящий частный домишко. В окне горел свет, значит, в доме остались люди. И они могли погибнуть до приезда пожарных.
— Я стал стучаться в окно. На стук выглянула старушка и попросила вынести на свежий воздух больного деда, — рассказывает слесарь Евгений Зайцев. — Мы с товарищами выбили окно и забрались в комнату. Из-за дыма там не было нечего видно. И все же на ощупь мы нашли старика, лежащего на кровати, усадили его в инвалидную коляску и вынесли на улицу через выбитое окно.
После этого Евгению пришлось вернуться в горящий дом, чтобы вывести пожилую хозяйку. Пока газовщики спасали ее супруга, она вернулась в дом за документами.
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