2018-12-26T14:34:04+03:00
Общество

«Вычеркиваем». Первому замглавы Челябинска вручили уведомление о сокращении

Документ Юрий Параничев получил лично в руки
Людмила СТЕПАШКИНА
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Параничев в администрации Челябинска отвечал за коммуналку. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.Параничев в администрации Челябинска отвечал за коммуналку. Фото: пресс-служба администрации Челябинска.
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В октябре прокурор Челябинска потребовал завести уголовное дело на первого заместителя главы города Юрия Параничева. В Челябинске продолжаются разбирательства причин сентябрьского мусорного коллапса, в который на несколько недель погрузился город.

— Мы проводили проверку, собирали жалобу, обрабатывали информацию. Пришли к выводу, что имело место превышение должностных полномочий со стороны вице-мэра Юрия Параничева. Материалы отправили в следственный комитет. Там будут решать, заводить уголовное дело или нет, — рассказала тогда заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева.

И вот стало известно, что чиновнику вручено уведомление о сокращении. Упраздняется его должность. За бумагой Параничев приехал лично в администрацию Челябинска. В новой структуре администрации вместо должности первого замглавы появилась должность вице-мэра по ЖКХ. Сейчас временно исполняющим обязанности вице-мэра по ЖКХ при временно исполняющем полномочия главы города Владимире Елистратове назначен Евгений Крехтунов.

У Владимира Елистратова теперь один первый заместитель - Наталья Котова. Наталья Петровна курирует социальный блок работы администрации.

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