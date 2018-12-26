Жительнице Челябинской области вынесут приговор за убийство родной матери

СЕГОДНЯ 16:12 2018-12-26T16:14:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинском областном суде закончили следствие по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых — 50-летняя жительница Еманжелинска. 1 января этого года она зарезала свою мать.

Известно, что обвиняемая была пьяна. У ее матери — возрастная деменция, проще говоря, слабоумие. Эти два факта стали отягчающими обстоятельствами, поэтому уголовная статья звучит как убийство лица в беспомощном состоянии. За это предусмотрено до 25 лет колонии, однако, прокуратура запросила только десять лет.

— У подсудимой средне-специальное образование, не работала в связи с уходом за больной матерью, вдова, имеет взрослого сына, ранее не судима. Приговор огласят 28 декабря, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06