2018-12-26T16:14:27+03:00
Происшествия

Жительнице Челябинской области вынесут приговор за убийство родной матери

Пенсионерка страдала от старческой деменции
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинском областном суде закончили следствие по уголовному делу об убийстве. На скамье подсудимых — 50-летняя жительница Еманжелинска. 1 января этого года она зарезала свою мать.

Известно, что обвиняемая была пьяна. У ее матери — возрастная деменция, проще говоря, слабоумие. Эти два факта стали отягчающими обстоятельствами, поэтому уголовная статья звучит как убийство лица в беспомощном состоянии. За это предусмотрено до 25 лет колонии, однако, прокуратура запросила только десять лет.

— У подсудимой средне-специальное образование, не работала в связи с уходом за больной матерью, вдова, имеет взрослого сына, ранее не судима. Приговор огласят 28 декабря, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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