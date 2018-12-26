2018-12-26T16:22:36+03:00
Общество

Федеральные дороги Челябинской области патрулируют бригады помощи водителям

Работает круглосуточный телефон горячей линии
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Александр ГЛУЗФото: Александр ГЛУЗ
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Страшнее всего в мороз застрять на трассе. Если сломается авто, то легко можно околеть. Последние дни в Челябинской области столбики термометров стабильно держатся на отметке в -25 градусов. Дабы помочь людям, специалисты управления дорог «Южный Урал» патрулируют федеральные трассы.

Если патруль видит на обочине машину, то останавливается. Интересуются, все ли в порядке и могут ли они помочь. Так уже «спасли» десять машин. Среди них есть большугрузы.

Обратиться за помощь к патрульным «Южного Урала» можно по телефону 8-800-222-27-48. Диспетчер работает круглосуточно.

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