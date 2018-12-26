Жительница Челябинской области задолжала дочерям миллион и выплачивает по 100 рублей в год

СЕГОДНЯ 16:34 2018-12-26T16:35:41+03:00

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В Пласте Челябинской области живет 35-летняя алиментщица. У нее есть две дочки — 10 и 11 лет. Но воспитывает их с рождение опекун, так как у матери забрали родительские права. Впрочем от обязанностей платить деньги на содержание дочерей это ее не избавило. За годы накопился долг в миллион рублей. Нерадивая мать платила... по 100-200 рублей в год.

Помочь детям давно пытаются судебные приставы. Штрафовали и заводили уголовные дела на неплательщицу. Но та так и не начинала платить, предпочитая разгульный образ жизни. А недавно должница сама пришла в отдел за помощью.

— Рассказала, что у нее умерла мать у которой на сберкнижке остались 22 тысяч рублей. Но их вернут только если она докажет родство. Наши сотрудники обратились в ЗАГС, где предоставили справку, — рассказали в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Но денег должница так и не увидела. Их перехватили приставы и отправили на счет девочек. Опекун поблагодарил за новогоднее чудо, ведь это первый за долгое время значимый вклад.

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