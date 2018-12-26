2018-12-26T16:47:21+03:00
Общество

27 декабря в Челябинской области предвещают метели и снегопад

Водителям советуют воздержаться от дальних поездок, а пешеходам быть внимательнее
Андрей АБРАМОВ
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Фото: Олег АДАМОВИЧФото: Олег АДАМОВИЧ
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Челябинский гидрометцентр предупредил МЧС, а ведомство в свою очередь информирует южноуральцев. 27 декабря по области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Это может привези к серьезным метелям.

— На юге области прогнозируют снегопады, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Челябинцам напоминают правила безопасности. При сильном ветре не стоит прятаться под деревьями, рекламными баннерами и возле фасадов домов. Водителям советуют не выезжать на трассы, а если пришлось поехать — запаситесь едой и водой на пару суток, зарядите телефон и имейте трос. Пешеходам же советуют быть предельно бдительными в районе переходов, поскольку видимость автомобилистов ограничена, да и дороги скользкие. В случае беды сразу звоните 101 с мобильного.

Кстати, на трассах Челябинской области работают патрули, которые оказывают помощь.

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