Магазин в Челябинске наказали за «мужика с пистолетом»

СЕГОДНЯ 17:55 2018-12-26T17:55:57+03:00

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Дом на Молодогвардейцев, 48 украшен барельефом знаменитой фотографии советского фоторепортера Макса Альперта «Комбат». Его повесили к 30-летию Победы в память об ее участниках. В народе дом прозвали «мужик с пистолетом». Это фразой владелец одного магазина поблизости и обозначил ориентир для клиентов. Этому возмутился житель Челябинска и написал жалобу в антимонопольную службу.

— На фотографии «Комбат», сделанной в 1942 году, изображен офицер, погибший через несколько секунд после того, как был сделан этот снимок. Различные воплощения кадра неоднократно использовались при проведении памятных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, — объясняют в УФАС по Челябинской области.

Антимонопольщики постановили, что фраза «мужик с пистолетом» в рекламе не что иное как эксплуатация символа и приводит к его обесцениванию в глазах подрастающего поколения. За это решили наказать владельца. Тот не согласился и обжаловал в Арбитражный суд, который в итоге занял сторону ФАС. Впрочем, штрафовать коммерсанта не будут. На первый раз решили обойтись предупреждением.

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