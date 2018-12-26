«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо» с минимальным счетом

СЕГОДНЯ 19:34 2018-12-26T19:54:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Черно-белые открыли счет в начале второго периода. Отличился финский легионер Энлунд Йонас. В самом конце этого отрезка матча минчане сравняли счет. Победным для челябинцев в середине третьего периода оказался гол Александра Шарова.

— Была тяжелая игра, но команда дотерпела, дожала соперника, — сказал после матчи исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Напомним, что недавняя серия для челябинцев оказалась довольно успешной. В шести матчах из девяти черно-белые уходили с площадке в ранге победителей. Это позволило подопечным Алексея Тертышного подняться-таки на восьмое место - в зону плей-офф.

После сегодняшней победы «Трактор» увеличил свое преимущество от идущего на девятом месте китайского «Куньлуня» на четыре очка. Уже 30 декабря «медведи» сразятся на своей площадке с хоккеистами из Поднебесной (правда, в составе «Куньлуня» всего пара китайских игроков, остальные — европейцы и североамериканцы).

А 28 декабря, когда «Трактор» отметит 71 год со дня основания клуба, команда на домашней арене сыграет с астанинским «Барысом» (17.00). Кстати, в этот день «Трактор» сыграет в ретро-форме, которая после матча будет распродана на благотворительном аукционе.

Отметим, что после Нового года челябинцы проведут еще четыре матча на своей площадке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06