2018-12-26T19:54:49+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо» с минимальным счетом

Первый матч домашней серии «медведи» начали с победы 2:1
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо».«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Черно-белые открыли счет в начале второго периода. Отличился финский легионер Энлунд Йонас. В самом конце этого отрезка матча минчане сравняли счет. Победным для челябинцев в середине третьего периода оказался гол Александра Шарова.

— Была тяжелая игра, но команда дотерпела, дожала соперника, — сказал после матчи исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

Напомним, что недавняя серия для челябинцев оказалась довольно успешной. В шести матчах из девяти черно-белые уходили с площадке в ранге победителей. Это позволило подопечным Алексея Тертышного подняться-таки на восьмое место - в зону плей-офф.

После сегодняшней победы «Трактор» увеличил свое преимущество от идущего на девятом месте китайского «Куньлуня» на четыре очка. Уже 30 декабря «медведи» сразятся на своей площадке с хоккеистами из Поднебесной (правда, в составе «Куньлуня» всего пара китайских игроков, остальные — европейцы и североамериканцы).

А 28 декабря, когда «Трактор» отметит 71 год со дня основания клуба, команда на домашней арене сыграет с астанинским «Барысом» (17.00). Кстати, в этот день «Трактор» сыграет в ретро-форме, которая после матча будет распродана на благотворительном аукционе.

Отметим, что после Нового года челябинцы проведут еще четыре матча на своей площадке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магазин в Челябинске наказали за «мужика с пистолетом»
Силовики проводят обыски в офисе компании «Красное&Белое»
27 декабря в Челябинской области предвещают метели и снегопад
Жительница Челябинской области задолжала дочерям миллион и выплачивает по 100 рублей в год
Федеральные дороги Челябинской области патрулируют бригады помощи водителям
Жительнице Челябинской области вынесут приговор за убийство родной матери
Убитый медведем охотник из Озерска, содержал зверя в ужасных условиях
«Вычеркиваем». Первому замглавы Челябинска вручили уведомление о сокращении
Челябинск впервые поздравят сразу четыре Деда Мороза — русский, казахский, немецкий и чувашский
В Челябинской области газовщики вынесли из горящего дома старика в инвалидной коляске
Поехали! В каникулы «горнолыжная» электричка Челябинск — «Солнечная долина» будет ходить каждый день
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
Из-за сумки с тряпьем эвакуировали посетителей ТЦ в Магнитогорске
С 1 января в Челябинской области вырастут тарифы на коммуналку
В Зауралье из-за матери ребенок погиб под поездом
Занятия во вторую смену в Челябинске отменили частично
Коммунальщики заблокировали снегом остановку в Челябинске
В ночном пожаре в центре Челябинска пострадал ребенок
В Челябинске из-за сильных морозов глючат светофоры
Из-за морозов в Челябинской области загорелся автомобиль
Страшную лобовую аварию засняли в Парковом
В Челябинске домашний пес провалился в открытый колодец с кипятком
В Челябинской области Дед Мороз ездит за рулем маршрутки
Чиновники объявили отмену занятий в школах Магнитогорска 26 декабря
В Кургане из-за холодов отменили занятия в школах 26 декабря