Житель Челябинска нашел на улице счастливую тысячу рублей

СЕГОДНЯ 04:20 2018-12-27T04:20:03+03:00

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Свою находку житель Челябинска показал в группе «Подслушано ЧМЗ» во «ВКонтакте».

— Сегодня в 7 утра нашел счастье, — подписал он фото.

На зелененькой купюре кто-то вывел красивым почерком пожелание «С Новым Годом! Удачи, счастья, любви!»

Денежка валялась на тротуаре в Металлургическом районе. Мужчина подобрал ее по пути на работу. Подумал: «Как удачно день начинается!» Но радость его была короткой. Пригляделся — а счастливая купюра-то ненастоящая. Не тысяча рублей это, а «тысяча дублей». И надпись «не является платежным средством».

— Главное на нее не покупай ничего, а то хата на новый год будет обеспечена, — посоветовал в комментариях Гоша Носков.

Действительно, попытка рассчитаться подделкой — уголовно наказуемое дело.

Многие назвали эту историю злым розыгрышем. Но есть и другое мнение:

— Это же здорово, когда кто-то пожелал любви и счастья. Я думаю, что от всего сердца. Просто обычную бумажку никто бы не стал поднимать, поэтому на игрушечной купюре и написали, — высказалась Марина Зырянова.

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