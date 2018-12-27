Жители Челябинска экономят на куртках: все больше людей ходят зимой раздетыми
Может быть, в Челябинске есть какое-то тайное общество моржей? Все чаще в соцсети попадают фотографии горожан, разгуливающих по зимним улицам в шортах и майках.
Так на днях засняли сурового челябинца в майке, едущего в маршрутке. Пассажиры не сводили с горячего мужчины глаз. А он вышел на своей остановке и потопал домой.
— Я его знаю. Он каждое утро так бегает в центре города. А это после пробежки в парикмахерскую съездил, — прокомментировал в группе «ВКонтакте» Виктор.
На днях мы писали про еще одного челябинца-любителя пробежек налегке. Тот вообще в одних шортах и с голым торсом гоняет.
Эти люди, понятное дело, закаленные. Но и обычные граждане, бывает, в мороз выскакивают на улицу в шортах. Как, например, этот житель Копейска пошел до магазина. Но курточку все же набросил. На улице-то минус 24! Фото выложили в группе «Подслушано Копейск».
Фото: vk.com/podslushano_kop
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06