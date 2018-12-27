Начальная школа опять не учится из-за морозов в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:57 2018-12-27T04:57:32+03:00

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В четверг, 27 декабря, в Челябинске отменили занятия для учащихся 1-4 классов первой смены. Причина: на улице все еще слишком холодно. Сообщение об отмене занятий появилось на сайте Единой дежурно-диспетчерской службы города.

Нужно ли выходить на уроке учащимся младшей школы во вторую смену, пока не ясно. Синоптики продолжают следить за погодой и решение будет принято ближе к обеду. Пока синоптики предполагают, что с -25 градусов утром температура прогреется до -15. Так что уроки учащимся второй смены все-таки стоит сделать. В школу, скорее всего, им придется пойти.

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