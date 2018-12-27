Во вторую смену в Челябинске в школу не идут дети с 1 по 7 класс

СЕГОДНЯ 06:22 2018-12-27T06:22:11+03:00

В пятницу уже потеплеет, и все школяры отправятся в класс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска обновила предупреждение об отмене занятий. Помимо ограничений в первую смену, в четверг, 27 декабря отменяются также занятия для учащихся с 1 по 7 класс во вторую смену.

Причина отмены занятий — низкая температура.

Скорее всего, четверг станет последним днем в этом году, когда занятия отменяют из-за низкой погоды. В ночь на пятницу и субботу синоптики обещают более теплую температуру: всего до — 15…-17 градусов. Днем в пятницу и субботу до -8…-10 градусов.

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