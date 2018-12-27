2018-12-27T07:08:06+03:00
Общество

17-летний студент из Челябинска получит награду за спасение погибающего на пожаре

Данил Терентьев не прошел мимо чужой беды и спас беспомощного человека
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Данил заметил пожар с остановки.Данил заметил пожар с остановки.
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 декабря, на улице Молодогвардейцев загорелась квартира на 9-м этаже многоэтажки. Данил Терентьев стоял в то утро на остановке. Заметив пламя, он отодвинул свои дела и бросился к месту пожара, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Юноша сообщил жильцам дома о возгорании. Вместе с соседями выломал дверь злополучной квартиры. А потом вывел их задымленного помещения находившего там мужчину. К тому моменту хозяин квартиры уже надышался едким дымом и начал терять сознание. Если бы парень не начал вовремя бить тревогу, мужчина, скорее всего, погиб бы.

За спасение беспомощного человека 17-летний студент колледжа Данил Терентьев получит грамоту от ГУ МЧС по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24