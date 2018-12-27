Полиция нашла преступника по капле крови в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:14 2018-12-27T08:18:00+03:00

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В сентябре этого года кто-то пробрался на одно из предприятий Чебаркуля и вынес из офиса разные вещи: технику и одежду на сумму около 20 тысяч рублей. Сначала преступник вскрыл входные двери, а потом разбил стекло в одном из внутренних помещений. Капля крови, оставшаяся на полу, помогла найти вора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Образец крови отправили на исследование. Сыщикам повезло: генетический профиль крови преступника совпал с профилем ранее осужденного гражданина, — замечают в пресс-службе. — Злоумышленником оказался 35-летний житель Златоуста, ранее судимый за различные преступления, в том числе, имущественные.

Преступника задержали по месту прописки. Они признался в содеянном и теперь снова отправится в тюрьму за кражу.

Кстати, нажиться на этом деле мужчине не довелось. Часть вещей ему пришлось бросить на улице, так как ноша была тяжелой. В тот же день подозрительные пакеты нашел случайный прохожий и сообщил о них полицейским. Украденное вернули владельцу.

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