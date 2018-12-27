Семья с ребенком погибла на пожаре в Челябинской области
Частный дом вспыхнул, как спичка, в селе Еманжелинка в ночь на четверг, 27 декабря. К сожалению, в огне погибла целая семья: дедушка и его дочь с семилетним ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
— Сообщение о возгорании поступило на пульт в 00.03 в четверг, 27 декабря. К 2.15 пожарные ликвидировали открытое горение. Ночью пожарные проводили проливку и разборку на месте ЧП, чтобы избежать повторного возгорания. Сейчас на месте работают сотрудники отдела дознания и пожарной лаборатории, — говорят в ведомстве.
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