Семья с ребенком погибла на пожаре в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:25 2018-12-27T09:33:28+03:00

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Частный дом вспыхнул, как спичка, в селе Еманжелинка в ночь на четверг, 27 декабря. К сожалению, в огне погибла целая семья: дедушка и его дочь с семилетним ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

— Сообщение о возгорании поступило на пульт в 00.03 в четверг, 27 декабря. К 2.15 пожарные ликвидировали открытое горение. Ночью пожарные проводили проливку и разборку на месте ЧП, чтобы избежать повторного возгорания. Сейчас на месте работают сотрудники отдела дознания и пожарной лаборатории, — говорят в ведомстве.

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