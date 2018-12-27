2018-12-27T09:25:05+03:00
Общество

Диабетик из Челябинской области смог получить тест-полоски после вмешательства прокуратуры

До этого поликлиника не выписывала бесплатный рецепт
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Без тест-полосок пациеты не могут измерить сахар в домашних условиях.Без тест-полосок пациеты не могут измерить сахар в домашних условиях.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Только после вмешательства прокуратуры инвалиду II группы из Миньяра все-таки удалось получить бесплатные тест-полоски, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Обратившийся к нам человек состоит на учете в городской больнице с диагнозом сахарный диабет 2 типа. В соответствии с федеральной льготной программой он имеет право на бесплатные лекарства. Однако лечащий врач не выписывала рецепт на получение тест-полосок. Причем, отказ она ничем не объясняла, — говорят в прокуратуре.

Ашинская городская прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения. Пациент получил бесплатные тес-полоски, медикам объявили выговор.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Елочная гирлянда могла стать причиной гибели трех человека на пожаре в Челябинской области
Семья с ребенком погибла на пожаре в Челябинской области
Полиция нашла преступника по капле крови в Челябинской области
17-летний студент из Челябинска получит награду за спасение погибающего на пожаре
Во вторую смену в Челябинске в школу не идут дети с 1 по 7 класс
Начальная школа опять не учится из-за морозов в Челябинске
Подозревают в неуплате налогов: в компании «Красное & Белое» прошли обыски
Жители Челябинска экономят на куртках: все больше людей ходят зимой раздетыми
Житель Челябинска нашел на улице счастливую тысячу рублей
«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо» с минимальным счетом
Магазин в Челябинске наказали за «мужика с пистолетом»
Силовики проводят обыски в офисе компании «Красное&Белое»
27 декабря в Челябинской области предвещают метели и снегопад
Жительница Челябинской области задолжала дочерям миллион и выплачивает по 100 рублей в год
Федеральные дороги Челябинской области патрулируют бригады помощи водителям