Диабетик из Челябинской области смог получить тест-полоски после вмешательства прокуратуры
Только после вмешательства прокуратуры инвалиду II группы из Миньяра все-таки удалось получить бесплатные тест-полоски, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Обратившийся к нам человек состоит на учете в городской больнице с диагнозом сахарный диабет 2 типа. В соответствии с федеральной льготной программой он имеет право на бесплатные лекарства. Однако лечащий врач не выписывала рецепт на получение тест-полосок. Причем, отказ она ничем не объясняла, — говорят в прокуратуре.
Ашинская городская прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения. Пациент получил бесплатные тес-полоски, медикам объявили выговор.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06