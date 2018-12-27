Диабетик из Челябинской области смог получить тест-полоски после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-27T09:25:05+03:00

Без тест-полосок пациеты не могут измерить сахар в домашних условиях. Фото: Евгения ГУСЕВА

До этого поликлиника не выписывала бесплатный рецепт

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Только после вмешательства прокуратуры инвалиду II группы из Миньяра все-таки удалось получить бесплатные тест-полоски, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Обратившийся к нам человек состоит на учете в городской больнице с диагнозом сахарный диабет 2 типа. В соответствии с федеральной льготной программой он имеет право на бесплатные лекарства. Однако лечащий врач не выписывала рецепт на получение тест-полосок. Причем, отказ она ничем не объясняла, — говорят в прокуратуре.

Ашинская городская прокуратура потребовала от больницы устранить нарушения. Пациент получил бесплатные тес-полоски, медикам объявили выговор.

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