2018-12-27T09:43:55+03:00
Общество

Елочная гирлянда могла стать причиной гибели трех человека на пожаре в Челябинской области

В обстоятельствах предновогодней трагедии разбирается Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
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Не оставляйте гирлянду включенной на ночь - это оченьт опасно!Не оставляйте гирлянду включенной на ночь - это оченьт опасно!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ночь на четверг, 27 декабря, в селе Еманжелинка Еткульского района сгорел частный дом. В огне погибли три человека: дедушка, его взрослая дочь и ее семилетний ребенок. Причиной пожара могла стать елочная гирлянда, сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Челябинской области.

— По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды, — говорят в ведомстве.

Напомним, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчерской службы практически в полночь. К 2.15 пожарным удалось ликвидировать открытое пламя. Ночью они проводили проливку и разборку завалов, чтобы пламя не вспыхнуло вновь. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники отдела дознания и пожарной лаборатории.

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