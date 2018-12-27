Помогите! В Челябинске с утра замерзал поселок

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-27T12:26:43+03:00

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Котельная в челябинском поселке Шагол остыла ночью в четверг, 27 декабря. За окном минус 27, ветерок, а параметров теплового пункта не хватает для подачи тепла в квартиры военного городка, в детсад, школу. В соцсетях с раннего утра слышны крики «SOS! Замерзаем!».

Виктория Л.: «Улица Бурденюка, 16: еле живые!».

Анастасия О.: «Трубы еле теплые…»

Маргарита К.: «Звонила в УК городка ЧВВАКАШ. Утром воды и отопления нет по всему городку. Какая-то горелка там перегорела... С двух ночи коммунальщики этим занимаются и пока безрезультатно. Батареи остыли моментально».

Александра С.: «Три котла ночью встали, один с утра запустили».

Официальный комментарий по ЧС подоспел после обеда: «В поселке Шагол в связи с технической неисправностью на газо-распределительном пункте котельной, обеспечивающей теплоснабжение поселка, снижены параметры отопления. В настоящее время специалисты газовой службы закончили устранение неисправности, идет регулировка внутренней системы. В течение двух часов параметры восстановятся в полном объеме. В местной школе начались каникулы, в садике ниже — 20 градусов температура не опускалась. Холодно было только в двух спальнях, и детей в них не пускали, все спят в тепле. Сейчас уже температура повышается», — сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе администрации Челябинска.

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