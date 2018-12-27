Трее смелых: на пост главы Челябинска есть претенденты

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-27T13:43:44+03:00

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В четверг, 27 декабря, в технический секретариат Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Челябинска поступил пакет документов от юриста Георгия Невского, координатора Челябинского штаба Алексея Навального, активиста движения «Стоп-ГОК» Бориса Золотаревского.

Документы сдал и Игорь Попов. Информаци о нем в открытых источниках нет.

Документы всех заявившихся зарегистрированы и после проверки будут представлены на рассмотрение Конкурсной комиссии.

Напомним, что прием документов от кандидатов на должность Главы города будет вестись по 15 января 2019 года включительно.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 февраля 2019 года. А 26 февраля на заседании Челябинской городской Думы депутаты выберут из представленных комиссией кандидатов Главу города Челябинска.

Должность Главы Челябинска стала вакантной после того, как Евгений Тефтелев подал в отставку. Сейчас врио градоначальника Владимир Елистратов.

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