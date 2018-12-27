2018-12-27T13:43:44+03:00
Общество

Трее смелых: на пост главы Челябинска есть претенденты

Конкурсная комиссия садится изучать документы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 27 декабря, в технический секретариат Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Челябинска поступил пакет документов от юриста Георгия Невского, координатора Челябинского штаба Алексея Навального, активиста движения «Стоп-ГОК» Бориса Золотаревского.

Документы сдал и Игорь Попов. Информаци о нем в открытых источниках нет.

Документы всех заявившихся зарегистрированы и после проверки будут представлены на рассмотрение Конкурсной комиссии.

Напомним, что прием документов от кандидатов на должность Главы города будет вестись по 15 января 2019 года включительно.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 февраля 2019 года. А 26 февраля на заседании Челябинской городской Думы депутаты выберут из представленных комиссией кандидатов Главу города Челябинска.

Должность Главы Челябинска стала вакантной после того, как Евгений Тефтелев подал в отставку. Сейчас врио градоначальника Владимир Елистратов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помогите! В Челябинске с утра замерзал поселок
Елочная гирлянда могла стать причиной гибели трех человека на пожаре в Челябинской области
Диабетик из Челябинской области смог получить тест-полоски после вмешательства прокуратуры
Семья с ребенком погибла на пожаре в Челябинской области
Полиция нашла преступника по капле крови в Челябинской области
17-летний студент из Челябинска получит награду за спасение погибающего на пожаре
Во вторую смену в Челябинске в школу не идут дети с 1 по 7 класс
Начальная школа опять не учится из-за морозов в Челябинске
Подозревают в неуплате налогов: в компании «Красное & Белое» прошли обыски
Жители Челябинска экономят на куртках: все больше людей ходят зимой раздетыми
Житель Челябинска нашел на улице счастливую тысячу рублей
«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо» с минимальным счетом
Магазин в Челябинске наказали за «мужика с пистолетом»
Силовики проводят обыски в офисе компании «Красное&Белое»
27 декабря в Челябинской области предвещают метели и снегопад
Жительница Челябинской области задолжала дочерям миллион и выплачивает по 100 рублей в год
Федеральные дороги Челябинской области патрулируют бригады помощи водителям