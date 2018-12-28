Жители Челябинска уже начали выбрасывать елки

СЕГОДНЯ 03:52 2018-12-28T03:52:59+03:00

Зеленые «красавицы» не дожили даже до 1 января

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Жительница Челябинска Светлана Медведева выложила в своем аккаунте в Инстаграме фото елки, выброшенной на мусорку. Да, уже.

— 27 декабря мы выкинули елку. Все только ставят и наряжают, а мы из «Мастерской колористики» ее вынесли к мусору, — пишет хозяйка салона Светлана. — Это какой-то кошмар. Елка оказалась крайне некачественной, очень сухой. В итоге через неделю после покупки все иголки на полу. Обидно, грустно, деньги потрачены зря. Выбирайте елочки внимательно!

Действительно, город завален уже заранее желтыми елками и сосенками. Достойное дерево у продавцов еще надо поискать.

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